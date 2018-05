Il tennista palermitano recupera due set di svantaggio in una maratona di quasi quattro ore contro il rumeno Copil

Marco Cecchinato è nel momento della maturità, e raccoglie i frutti del grande lavoro svolto negli ultimi anni con Simone Vagnozzi. Il tennista palermitano, nel match di primo turno al Roland Garros, ha rimontato due set di svantaggio al rumeno Marius Copil, chiudendo 10-8 al quinto al termine di una vera e propria maratona di quasi quattro ore di gioco. Per la prima volta in carriera, il Ceck è al secondo turno di uno slam, e avrà la possibilità di giocarsi una partita ampiamente alla portata contro il lucky loser Marco Trungelliti, la cui storia merita uno spazio a sé per le singolari circostanze che lo hanno portato a giocare il primo turno di Parigi, vinto con Tomic.

Nel torneo femminile, avanza senza particolari problemi Camila Giorgi, che ha demolito in due set la statunitense Min, proveniente dalle qualificazioni, e al secondo round affronterà un’altra qualificata, la Duque-Marino, con la possibilità concreta, dunque, di superare un altro turno.