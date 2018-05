Contratto quinquennale per il fantasista croato, che verrà gradualmente inserito da Di Francesco

Primo rinforzo ufficiale per la nuova Roma. Ve lo avevamo anticipato qualche giorno fa, al momento del suo arrivo in Italia per definire le ultime limature al contratto e svolgere le visite mediche: Ante Coric ha firmato un quinquennale con il club giallorosso, ed è stato annunciato nel primo pomeriggio dalla società attraverso i propri canali social.

In particolare, esilarante il video postato sull’account Twitter inglese della Roma, gestito da dei veri e propri fenomeni del social media marketing, che in un susseguirsi di immagini torna, dal momento della firma di Coric, fino all’epoca dei dinosauri, passando per l’addio di Totti, Kim Jong-Un e Martin Luther King.

Tornando alle questioni più strettamente legate all’acquisto, nel comunicato della Roma si legge che Coric, arrivato dalla Dinamo Zagabria, è stato acquistato per 6 milioni di euro, più una percentuale sulla futura cessione (10%) del calciatore. Queste le sue prime parole da giallorosso: “Sono molto contento di essere alla Roma, uno dei più grandi club europei. Ho fatto di tutto per arrivare qui e non vedo l’ora di iniziare per mostrare le mie qualità”.

Per il fantasista croato, classe 1997, c’è da aspettarsi un primo periodo di ambientamento e inserimento graduale, come accaduto con Cengiz Under nella scorsa stagione, prima che Di Francesco decida di buttarlo nella mischia. Le doti tecniche sono sicuramente di primo piano, ma sarà necessario lavorare in palestra per rinforzare un fisico troppo esile per i ritmi del calcio italiano.