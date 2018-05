In quel giorno terribile che sconvolse l'Italia, fu fatta esplodere una bomba nascosta in un cestino dei rifiuti mentre nella piazza era in corso una manifestazione contro il terrorismo neofascista

In occasione dell‘anniversario della strage di Piazza della Loggia, a Brescia, avvenuta il 28 maggio 1974, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime i suoi sentimenti di solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime innocenti. In quel giorno terribile che sconvolse l’Italia, fu fatta esplodere una bomba nascosta in un cestino dei rifiuti mentre nella piazza era in corso una manifestazione contro il terrorismo neofascista. In quel tragico attentato persero la vita 8 persone e oltre un centinaio rimase ferito.

Strage di Piazza Loggia, Mattarella: “Oggi ha vinto la democrazia”

“La terribile strage del 28 maggio 1974 – ha detto il presidente Sergio Mattarella – ha lasciato un segno profondo nella storia della Repubblica. Oggi, nel giorno dell’anniversario, desidero esprimere i miei sentimenti di solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime innocenti, ai loro amici e compagni di lavoro, a tutti coloro che sono stati capaci – sin dal momento dell’attentato e poi nel corso degli anni, instancabilmente – di una grande reazione civica, grazie alla quale la democrazia è stata capace di sconfiggere le forze e i progetti eversivi“.

Una città che ha pianto i suoi morti ma che è stata capace di reagire, diventando un’esempio per l’intera nazione. “Brescia è stata ferita, straziata dal dolore – ha continuato il Capo dello Stato -, ha pianto i suoi concittadini caduti in Piazza della Loggia e ha saputo divenire esempio per tutta la comunità nazionale: ai terroristi che volevano colpire la convivenza, le istituzioni, la libertà politica e sindacale, ha risposto con l’unità della sua gente, cercando tenacemente la verità e le responsabilità, conservando la fiducia in quella partecipazione democratica che gli eversori di matrice neofascista volevano indebolire”.

Dopo anni di indagini e depistaggi, la tenacia degli investigatori ha portato al riconoscimento e alla condanna dei colpevoli. “È stato lungo, e faticoso, il cammino della giustizia – ha detto ancora Sergio Mattarella -. Le condanne, ora divenute definitive, sono il risultato dell’impegno di uomini dello Stato e della spinta incessante giunta dalla società civile, a partire dall’associazione che ha riunito i familiari delle vittime. Ora la memoria dei fatti di Brescia, che si legano alla catena del terrore di quegli anni, sollecita tutti noi a rafforzare sempre più la nostra cultura democratica, a costruire insieme il bene comune, a trasmettere alle nuove generazioni i valori di una civiltà che rispetta la libertà e le differenze”.