Intervento da guinness all’Ospedale Molinette di Torino, dove un team di medici ha asportato un tumore dall’atrio destro del cuore di un 61enne. La particolarità dell’operazione risiede nell’essere stata effettuata a torace totalmente chiuso e ad organo battente senza ricorrere, quindi, alle incisioni chirurgiche.

La rimozione della massa cancerosa ha richiesto un intervento mini-evasivo con un sistema di circolazione extracorporea ad alti flussi. Il paziente verrà dimesso nei prossimi giorni.

Gli esiti dell’intervento

L’intervento, durato circa due ore, è stato caratterizzato dall’immissione, attraverso la vena femorale destra, di una cannula di aspirazione dotata all’estremità di una struttura espansibile. Questa è stata poi applicata a una pompa centrifuga standard per la circolazione extracorporea. Il sangue è stato successivamente reimmesso nel paziente attraverso una seconda cannula nella vena giugulare destra.

La sola terapia medica non è bastata a ridurre le dimensioni della massa tumorale del paziente, affetto tra l’altro da patologie e reduce da neoplastica pregressa. Tutto questo ha reso necessario l’impiego di un sistema di aspirazione, il cosiddetto dispositivo AngioVac, da impiantare per via percutanea.