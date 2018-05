A un anno dall'addio, il capitano giallorosso è pronto a raccontare la sua vita dentro e fuori dal campo

A un anno dall’addio al calcio, annuncio a sorpresa di Francesco Totti. Attraverso i propri account social, infatti, l’ex capitano della Roma ha comunicato di essere al lavoro per la propria autobiografia, scritta insieme al giornalista de La Gazzetta dello Sport e volto di Sky Paolo Condò, in uscita in autunno per la casa editrice Rizzoli.

Sto lavorando con @RizzoliLibri e @PaoloCond ad un progetto per me molto importante… novità in arrivo! pic.twitter.com/T1fOZl3Wsk — Francesco Totti (@Totti) 28 maggio 2018



Totti, in un breve video, ha annunciato che nei prossimi mesi verranno rivelati altri dettagli, un po’ alla volta, nel percorso di avvicinamento alla pubblicazione del libro. Già entusiasti i tifosi giallorossi, che attendono con ansia di poter conoscere retroscena sulla vita calcistica e non di quello che per oltre vent’anni è stato il loro simbolo.

Per quanto riguarda la data d’uscita, probabile che questa vada a coincidere con il compleanno dell’ex numero 10 romanista, il 27 settembre, quando Totti spegnerà 42 candeline.