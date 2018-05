Al via il progetto per contrastare un fenomeno che coinvolge 12milioni di italiani

Tra le cause più frequenti di morte alla guida vi sarebbero le apnee notturne. Sono stati infatti attestati 12.300 incidenti stradali con 250 morti causati da questo disturbo molto diffuso tra gli italiani. A soffrirne sono in 12 milioni e l’80% di loro o non se ne rende conto o sottovaluta la patologia.

“Dormi sveglio, guida meglio”

Per sensibilizzare sui rischi delle apnee notturne correlate alla sicurezza stradale nasce la campagna “Dormi meglio, guida sveglio” promossa da Automobile Club d’Italia (ACI) e dalla Fondazione Italiana Salute Ambiente e Respiro (Fisar). Obiettivo dell’iniziativa è promuovere il check up del sonno al momento del rinnovo della patente. Ogni anno infatti sono 5 milioni i rinnovi senza che ci sia un’effettiva valutazione del disturbo.

Sintomi delle apnee notturne

Le apnee notturne causano un sonno frammentato con frequenti ma brevi interruzioni della respirazione. Tra i maggiori rischi delle apnee notturne si registrano anche ictus, ipertensione, aritmie e diabete. Con la campagna “Dormi meglio, guida sveglio” verrà somministrato un questionario che aiuterà a valutare la presenza delle apnee notturne con prescrizione di una terapia adeguata e conseguente accelerazione dei tempi di rinnovo della patente con garanzia di idoneità.