Dopo aver sottratto dalla cassaforte monili, collane e oggetti preziosi, i ladri sono fuggiti. Anche Beppe Sala è stato vittima di rapine nella sua abitazione di Brera

Nottata da dimenticare per l’ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita e sua moglie Anna Maria. Quattro banditi, probabilmente originari dell’Est europeo, si sono infiltrati dentro la villa a Nusco, in provincia di Avellino, dove hanno sorpreso i coniugi in camera da letto intorno alle 3.30. Dopo aver sottratto dalla cassaforte monili, collane e oggetti preziosi, i ladri sono fuggiti.

Secondo il racconto di De Mita i ladri, col volto coperto, indossavano guanti ma non erano armati. Nessun segno di violenza sulla coppia derubata.

I ladri hanno colpito in casa Sala

Anche Beppe Sala, sindaco di Milano, è stato vittima di una rapina avvenuta lo scorso weekend nella sua abitazione di Brera. I ladri hanno utilizzato un piede di porco per entrare in casa e hanno trafugato un orologio di marca, alcuni monili e oggetti preziosi.