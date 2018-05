Belen Rodriguez rimane ancora una delle più chiacchierate, in tv e sui giornali

Belen Rodriguez rimane ancora una delle più chiacchierate, in tv e sui giornali. Nonostante i vari (e inutili) tentativi di rubarle la scena, è lei, la modella argentina, quella che calamita sempre l’attenzione di tutti.

Ancora una volta dalle pagine del settimanale “Chi”, Belen racconta la sua forza e confessa le sue debolezze, senza peli sulla lingua, come del resto ci ha abituati in tutti questi anni.

“Sembro più forte di quello che sono, mi sento fragile, ma sono una donna sincera: dico come la penso e se sbaglio, amen”, dice al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Belen torna anche a parlare del matrimonio ormai finito da tempo con Stefano De Martino: “Non credo più nel matrimonio perché quando è finito il mio, ho sofferto da impazzire. È come si mi avessero distrutto un sogno”.

Il lavoro di certo non le manca, e adesso Belen ha la serenità per poter anche dire no: “Guadagno come un bravo calciatore e posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare”.

L’argentina probabilmente tornerà in tv con uno dei programmi che la tv italiana sta preparando in vista dei Mondiali di calcio.