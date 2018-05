La ricostruzione del materiale al vaglio della procura di Roma

Sono al vaglio del pm della Procura di Roma, Sergio Colaiocco, le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della metropolitana la sera del 25 gennaio 2016, quando Giulio Regeni venne sequestrato, torturato e ucciso al Cairo.

Come riportato da Repubblica, il materiale recuperato è alquanto “complesso” da decifrare. Infatti l’obiettivo è quello di cogliere qualche dettaglio che potrebbe fornire una svolta alle indagini, dando un volto e un nome agli uomini che la sera del 25 gennaio avvicinarono il ricercatore italiano alla fermata della metropolitana di Dokki per sequestrarlo.

Il materiale raccolto comprende circa 10mila fermi immagine

La ricostruzione del materiale al vaglio della procura di Roma è stata possibile grazie a un software in dotazione alla società russa incaricata dal governo egiziano, la quale ha ricomposto circa i circa 10mila “frame”, fermi immagine, e centinaia di sequenze video lunghe non più di una decina di secondi. I filmati, infatti, erano stati divisi in singoli byte per ragioni di spazio nella memoria del server della rete metropolitana del Cairo.

Il medesimo server era stato sequestrato il 3 marzo del 2016 insieme alla memoria di oltre 100 terabyte, ma per due anni è rimasto conservato in un archivio della Procura generale del Cairo. Solo due settimane fa è stata aperta l’istruttoria dalle procure di Roma e del Cairo per procedere con le indagini sulla morte di Regeni.

“Sono stati selezionati nella memoria del server tutti i singoli byte della fascia oraria serale a cavallo della scomparsa di Giulio – spiega una qualificata fonte investigativa -. E quindi ricomposti in immagini grazie al software messo a disposizione dai russi”. “Ovviamente, sono immagini che nulla dicono sul luogo in cui le telecamere le hanno registrate. E questo è dunque un lavoro che andrà fatto con l’occhio dell’uomo. Dobbiamo essere fortunati a trovare un’immagine di Giulio. E sperare che quell’immagine lo ritragga con chi lo sequestrò”, ha precisato la stessa fonte investigativa.