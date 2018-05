Venti figli, una bimba in arrivo e tanta felicità per questo ulteriore dono arrivato dal cielo. A dare l'annuncio è la famiglia Radford, una delle più numerose al mondo

Venti figli, una bimba in arrivo e tanta felicità per questo ulteriore dono arrivato dal cielo. A dare l’annuncio è la famiglia Radford, una delle più numerose al mondo, sfidando tutte le statistiche mondiali sul tasso di natalità, sempre più in diminuizione, soprattutto in Gran Bretagna.

Una famiglia…da record

“Volevamo fermarci al 20esimo, ma… sorpresa: è in arrivo il 21esimo, una bimba”, hanno detto mamma e papà nel loro canale Youtube. Una follia? Per entrambi è pura soddisfazione: “Non vediamo l’ora di darti il benvenuto nella famiglia, piccola”.

Sue, 42 anni, e Noel, 46, da Morecame, in Lancashire, rispettivamente mamma e papà, avevano annunciato in precedenza che si sarebbero fermati al 20esimo figlio. Il più grande, Chris, ha 29 anni, seguito da Sophie, 24, Chloe, 22, Jack, 21, Daniel, 19, Luke, 17, Millie, 16, Katie, 15, James, 14, Ellie, 13, Aimee, 12, Josh, 10, Max, 9, Tillie, 8, Oscar, 6, Casper, 5, Hallie, 2, Phoebe, 22 mesi, e Archie, nato a settembre 2017.