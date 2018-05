I due cantanti si sono innamorati ad Amici 15

La storia tra i due cantanti Elodie e Lele, nata all’interno di Amici 15, è stata ricca di alti e bassi. I due hanno sempre mantenuto un basso profilo, specie sui social, ed entrambi dopo l’uscita dal programma di Maria De Filippi hanno cercato di farsi strada nel sempre più affollato mondo della musica italiana. Per questo, spesso la loro relazione è stata messa a dura prova.

Dopo la prima crisi nel 2016 e la seconda nell’estate del 2017, sembra adesso che per Elodie e Lele sia ora di chiudere definitivamente. La notizia non arriva dai diretti interessati, ma il gossip parla sempre più insistentemente di un riavvicinamento di Elodie con il suo ex fidanzato, il dj Andrea.

Nessuno commenta e nessuno smentisce al momento. Elodie del resto al momento è impegnata nella promozione del suo nuovo singolo, Nero Bali, cantato insieme a Michele Bravi e Gue Pequeno, mentr Lele sta lavorando al suo nuovo disco. I fan della coppia dovranno arrendersi a questa rottura.