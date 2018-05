"La verità è che sogno una vita normale", ha raccontato

Sara Tommasi in una lunga intervista al settimanale Vero, in edicola questa settimana, ha raccontato quali sono i suoi sogni e di come si penta delle scelte sbagliate compiute in passato.

“Per prima cosa voglio rimuovere dal web ogni traccia dei film hard che ho girato”, ha detto. “Lo so che è difficile, ma con l’aiuto di avvocati ed esperti spero di farcela, anche perché in questa battaglia non sono sola, visti i continui casi di cronaca che hanno coinvolto anche donne ignare di essere state riprese”.

Dopo, vuole realizzare il suo sogno: “Mi piacerebbe aprire uno studio da commercialista, visto che sono laureata in Economia e Management delle Istituzioni e dei Mercati finanziari e poi avere una famiglia e dei figli”.

Un sogno che non sembra essere tanto lontan,o specie dal punto di vista affettivo, perché Sara Tommasi da anni è legato a un uomo, la cui identità al momento rimane segreta: “L’ho conosciuto tre anni fa, facendo la spesa al supermercato, e abbiamo stretto una bella amicizia. Però non sono ancora pronta per avere una relazione importante perché sono molto concentrata su me stessa, anche se lo vorrei tanto. La verità è che sogno una vita normale. Per questo imploro chi mi conosce di darmi un’altra possibilità e di non pensare più a tutte le cose brutte che ho combinato. O per lo meno… fate finta di niente”.