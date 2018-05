Secondo una ricerca dell'Università della Georgia, pubblicata sulla rivista Developmental Psychology, sono almeno cinque i cambiamenti a cui vanno incontro le coppie appena sposate

Sposarsi fa bene alla coppia, perchè rende meno nevrotica lei e più coscienzioso lui. Una “trasformazione” che dovrebbe spingere tutte le coppie indecise sul da farsi a fare il passo decisivo…convolare a nozze!

Secondo una ricerca dell’Università della Georgia, pubblicata sulla rivista Developmental Psychology, sono almeno cinque i cambiamenti a cui vanno incontro le coppie appena sposate. Lo studio ha analizzato i punti chiave che compongono la personalità: apertura, coscienziosità, estroversione, gradevolezza e stato nevrotico. La donna diventerebbe meno nevrotica e più aperta ai problemi altrui, mentre nell’uomo diminuisce l’estroversione.

Lo studio

Per lo studio sono state coinvolte nello studio 169 coppie di novelli sposi in tre fasi diverse nel corso dei primi 18 mesi di matrimonio, seguite per valutare la situazione di partenza iniziale e i successivi cambiamenti. “Nel loro insieme – dicono gli studiosi – queste scoperte indicano che le personalità dei coniugi appena sposati subiscono cambiamenti significativi durante i primi anni e questi cambiamenti sono associati anche a quelli nella soddisfazione coniugale”.