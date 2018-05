In milioni hanno voluto sapere cosa fosse l'impeachment che Di Maio e la Meloni chiedevano per Mattarella ma sulla tastiera digitavano impingement

La bufera politica del 27 maggio ha creato panico tra gli italiani e così come è stato cercato su internet il profilo di Carlo Cottarelli, in milioni hanno voluto sapere cosa fosse l’impeachment che Di Maio e la Meloni chiedevano per Mattarella. Ma molti internauti l’hanno cercata male, perché da impeachment è diventato impingement. E così questa parola scritta male è schizzata ai vertici di Google Trend.

Da impeachment ad impingement

C’è chi ha scritto “impicment”, “impichment” e “impingement”. Ma l’impingement esiste veramente, è una parola inglese che indica una malattia. Si tratta di una patologia che interessa i muscoli legati al movimento della spalla. È ben lontano, dunque, dal significato che Di Maio e Meloni volevano dare, ovvero di abuso della Costituzione o messa in stato d’accusa del presidente della Repubblica.