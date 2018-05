I monegaschi cedono ai Reds il loro pezzo da novanta: Klopp si consola così dopo la finale persa

Archiviata la sconfitta in finale di Champions League (forse per tutti i Reds, tranne che per il portiere Karius), il Liverpool comincia a pianificare la prossima stagione assestando colpi importanti di mercato.

Fabinho al Liverpool

Fabinho è il secondo acquisto in casa Liverpool: il calciatore brasiliano, classe 93′, è stato prelevato dal Monaco per una cifra pari a 50 milioni di euro + 5 di bonus. Il calciomercato è appena iniziato, ma i Reds hanno già messo in cascina due importanti acquisti (Naby Keita ex Lipsia e, appunto, Fabinho) in vista dell’addio di Emre Can, il centrocampista tedesco che è ormai ad un passo dalla firma con la Juventus.

Duttile

Fabinho è un giocatore duttile, può giocare sia come terzino che come centrocampista, perché abbina alla corsa una tecnica sopraffina. Klopp lo sa bene, e proprio l’allenatore dei Reds chiosa così l’acquisto del giovane brasiliano: “Abbiamo preso un calciatore fantastico, ma so che è anche una persona stupenda che all’interno dello spogliatoio rappresenta un esempio. Può giocare in tutte le posizioni allo stesso, altissimo, livello: può agire da ‘6’, da ‘8’ o da ‘2’”.

Le parole di Fabinho

Ecco le parole dell’ormai ex Monaco Fabinho, entusiasta del suo approdo al Liverpool: “Questo trasferimento è qualcosa che ho sempre voluto. Mai avrei immaginato che un club così grande avesse bisogno di me. Spero di poter vincere dei titoli con questo club”.