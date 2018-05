Tra posti sbloccati e messi a bando si arriva a oltre 1.890 nuove risorse da assumere nel periodo 2018/2020

Era stato annunciato che il 2018 sarebbe stato un anno di cambiamento e di nuove assunzioni per la Pubblica Amministrazione. Finalmente pochi giorni fa la ministra della Pubblica Amministrazione Marianna Madia e il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, hanno firmato il decreto che autorizza ad assumere e a bandire concorsi in varie amministrazioni: Agenzia delle Dogane, Ministero dell’interno, Inail, etc., inoltre il decreto prevede oltre 70 mila stabilizzazioni di personale precario, tra i quali anche 18 mila insegnanti. Tutto questo per far fronte agli 80 mila pensionamenti, seppure nei limiti del turnover. Tra posti sbloccati e messi a bando si arriva a oltre 1.890 nuove risorse da assumere nel periodo 2018/2020. (Clicca qui per continuare a leggere la notizia)