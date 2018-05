Serena Williams, dopo mesi di inattività che l’avevano portata a saltare gran parte della stagione sulla terra rossa, è tornata, ed è tornata alla vittoria. Nel match di primo turno al Roland Garros, l’ex numero 1 del ranking WTA ha avuto la meglio in due set su Krystina Pliskova, sorella gemella della più quotata Karolina, [&hel...

Serena Williams, al rientro dopo la maternità

Serena Williams, dopo mesi di inattività che l’avevano portata a saltare gran parte della stagione sulla terra rossa, è tornata, ed è tornata alla vittoria. Nel match di primo turno al Roland Garros, l’ex numero 1 del ranking WTA ha avuto la meglio in due set su Krystina Pliskova, sorella gemella della più quotata Karolina, guadagnandosi l’accesso al secondo round dello slam parigino, dove se la vedrà con Ashleigh Barty, australiana testa di serie numero 17 del torneo, che rappresenterà sicuramente un banco di prova più importante per le condizioni della minore delle sorelle Williams.

Restando al torneo femminile, fatica di più, ma vince in tre parziali, anche Maria Sharapova, che ha sofferto forse in maniera inaspettata con la carneade olandese Hoegenkamp. Più facile il compito di Garbine Muguruza, che pure doveva fare i conti contro una campionessa del Roland Garros, Svetlana Kuznetsova, vincitrice a Parigi nel 2009.

Nel tabellone maschile, invece, si disimpegna in tre set Marin Cilic, impegnato al primo turno nella sfida tra bombardieri con James Duckworth, in una partita interrotta per un paio d’ore a causa della pioggia abbattutasi sulla capitale francese. Qualche difficoltà in più per Juan Martin del Potro, che ha rimontato un set di svantaggio a Nicolas Mahut, padrone di casa arrivato a uno degli ultimi giri sulla giostra del Roland Garros, a trentasei anni suonati. Vittoria agevole per Shapovalov, mentre sorprende l’eliminazione in tre set di Feliciano Lopez, in caduta libera in questa stagione, battuto persino da Stakhovsky, ripescato come lucky loser nel tabellone principale dopo aver perso nelle qualificazioni contro Ivashka.