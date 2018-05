Secondo colpo in entrata per i giallorossi dopo l'affare Coric. Il centrale spagnolo arriva a parametro zero dal Porto

Monchi va di fretta. Dopo aver definito l’affare Coric, ufficializzato ieri, il direttore sportivo della Roma ha chiuso anche il secondo colpo di questo mercato in entrata, l’arrivo, ormai annunciato da tempo, del difensore centrale Ivan Marcano, in scadenza di contratto con il Porto. Il calciatore, prelevato a parametro zero, sarà nella Capitale domani, per apporre la propria firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi.

L’obiettivo della dirigenza della Roma, in questa prima fase di mercato, è quello di piazzare in anticipo il maggior numero di colpi possibili, per regalare a Eusebio Di Francesco una rosa già pronta al termine del Mondiale, per iniziare la preparazione in ritiro e nelle amichevoli americane della International Champions Cup, vetrina cui il presidente Pallotta tiene particolarmente.

Il prossimo nome sul taccuino di Monchi, in tal senso, è quello di Bryan Cristante, per il quale va avanti una trattativa serrata per strappare il sì dell’Atalanta, nella corsa a due che vede coinvolta anche la Juventus. Il dialogo con il club bergamasco è continuo, ma vanno limate le differenze tra domanda e offerta, per un affare in cui potrebbe rientrare anche il cartellino di Defrel, reduce da una stagione deludente a Roma.