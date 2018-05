Nuovi dettagli sul matrimonio di Harry e Meghan emergono dal racconto di George Clooney

A dieci giorni dal royal wedding, emergono alcuni dettagli inediti da uno degli invitati al party. George Clooney, che ha presenziato all’evento con la moglie Amal, ha rilasciato alcune dichiarazioni a telecamere spente al Times. Durante la cerimonia e anche dopo, al party, gli invitati hanno dovuto riporre smartphone e tablet per rispettare la privacy degli sposi e della famiglia reale.

Harry innamorato di Meghan

“Harry è davvero innamorato, tanto da correre dalla mamma di Meghan, Doria Ragland, per decantare quanto fosse meravigliosa la donna che ha sposato”, avrebbe commentato un invitato. La madre di Meghan Markle si è dimostrata disponibile a rispondere a qualsiasi domanda. La Ragland per esempio ha riferito che non si sarebbe intrattenuta per molto tempo a Londra a causa di impegni lavorativi e perché avrebbe dovuto occuparsi dei suoi cani.

Clooney dal canto suo ha aggiunto: “Sono davvero innamorati, e invece ovunque vada a tanti celebrity wedding si capisce che l’amore vero è marginale”.