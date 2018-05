Un'attrice e modella ha sostenuto di aver bevuto un the con Besson all'hotel Bristol e poco dopo di essersi sentita male e aver perso i sensi. In queste condizioni sarebbe stata violentata

Luc Besson regista

È risultato negativo l’esame tossicologico sul sangue dell’attrice e modella di 27 anni che aveva accusato il regista Luc Besson di averla violentata alcuni giorni fa. Il test è stato eseguito perché la donna ha sostenuto di aver bevuto un the con Besson all’hotel Bristol e poco dopo di essersi sentita male e aver perso i sensi.

La difesa di Besson: “Fantasie”

In queste condizioni sarebbe stata violentata. Il regista ha respinto le accuse come “fantasie”. La donna sostiene di aver avuto una relazione per due anni perchè si sentiva costretta a compiacerlo per ragioni professionali.