Il centravanti polacco è attualmente impegnato nella preparazione ai Mondiali di Russia 2018 con la sua nazionale

Dopo quattro stagioni di altissimo livello, e altrettante vittorie della Bundesliga, per Robert Lewandowski è giunto il momento di cambiare aria. Già negli ultimi anni il centravanti del Bayern Monaco era stato accostato a trasferimenti in Premier League e al Real Madrid, e adesso sembra essere davvero la volta buona per il suo addio al club bavarese.

Ai microfoni della Bild, principale quotidiano sportivo tedesco, l’agente dell’attaccante polacco, Pin Zahavi, ha manifestato la volontà del suo assistito di lasciare il Bayern: “Robert sente il bisogno di cambiare aria, per affrontare una nuova sfida. La dirigenza del Bayern Monaco è già stata informata di questa sua decisione. Non ci sono dietro questioni di soldi o un club in particolare, penso che qualunque squadra vorrebbe Lewandowski, il miglior centravanti del mondo”.

Il classe 1988, arrivato in Baviera nel 2014 alla scadenza del suo contratto con il Borussia Dortmund, è attualmente impegnato nella preparazione del Mondiale di Russia 2018 con la sua nazionale, la Polonia, chiamata al salto di qualità in questa rassegna dopo un discreto Euro 2016.