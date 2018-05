Le indagini hanno permesso la cattura di una rete di insospettabili fiancheggiatori del clan Polverino attiva sul territorio campano e su quello laziale

I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno messo nel mirino i fiancheggiatori del clan camorrista dei Polverino eseguendo due ordinanze emesse dal gip presso il Tribunale di Napoli e dal gip presso il Tribunale di Roma su richiesta delle procure distrettuali antimafia di Napoli e Roma. Tre boss e quattro fiancheggiatori sono finiti in manette.

Camorra e latitanza, colpo ai fiancheggiatori

Le indagini, coordinate dalla due procure distrettuali in stretta collaborazione fra loro, hanno permesso la cattura di una rete di insospettabili fiancheggiatori del clan Polverino attiva sul territorio campano e su quello laziale che ha assicurato la latitanza degli esponenti di vertice del clan e, in particolare, di Giuseppe Simioli, Carlo Nappi e Giuseppe Ruggiero, anch’essi colpiti da ordinanza in carcere per possesso di documenti di identificazione falsi.