Il 33enne del Togo è stato denunciato per atti di crudeltà contro gli animali e violazione delle leggi sull'immigrazione

Uccideva i piccioni e lanciava i loro pezzi sulle auto in transito a Firenze. Autore del fatto, accaduto ieri pomeriggio, è un 33enne del Togo, denunciato dalla polizia municipale per atti di crudeltà contro gli animali e violazione delle leggi sull’immigrazione.

Era stato segnalato alla polizia municipale

L’uomo, avvistato al centro del viale Fratelli Rosselli, teneva in mano un sacchetto di plastica con briciole di pane e nell’altra carcasse di piccioni. In altre parole, attirava i volatili con il pane e, quando si avvicinavano, li decapitava con una tronchesi. Dopodiché li faceva a pezzi e li lanciava sui veicoli in transito. Rimangono sconosciuti i motivi del gesto.