Uno speciale bio-inchiostro, formato da cellule staminali umane, ha permesso la realizzazione della prima cornea stampata in 3D. La ricerca, condotta e realizzata da un gruppo di ricercatori della Newcastle University, potrà “assicurare in futuro una riserva illimitata di organi” per i trapianti di cornea.

“Molti ricercatori hanno cercato di ottenere il gel perfetto per dar vita a questo processo, e grazie alla nostra formula siamo finalmente riusciti a mantenere vive le staminali quanto basta per realizzare una cornea perfettamente funzionante”, ha spiegato il professor Che Connon, co-autore dello studio assieme al dottor Steve Swioklo.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Experimental Eye Research.

L’inchiostro ‘speciale’

L’inchiostro ‘speciale’ è dato dalla combinazione di alginato e collagene nella quale sono state inserite cellule staminali fornite da un donatore sano. Attraverso una bio-stampante, questo prodotto viene poi rilasciato in cerchi concentrici per formare una vera e propria cornea.