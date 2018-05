Questa mattina il premier incaricato Carlo Cottarelli è salito al Colle per un incontro informale con il presidente della Repubblica, dopo il nulla di fatto di ieri per presentare la sua lista dei ministri. Le possibilità di una clamorosa retromarcia dell’economista scelto da Mattarella per condurre il Paese al voto sono residue. L’assenza di consenso in Parlamento è certa e imbarazza il Colle, ma a questo punto è troppo tardi per tornare indietro. Due gli scenari possibili: scioglimento immediato delle Camere e elezioni a fine luglio o una fiducia “tecnica” per legge di bilancio “light” e voto a ottobre.

Ma da Di Maio parte la nuova offerta a Salvini di rilanciare il governo giallo-verde: “Siamo pronti a rivedere la nostra posizione. Se abbiamo sbagliato qualcosa lo diciamo, ma ora si rispetti la volontà del popolo: una maggioranza c’è in parlamento, fatelo partire quel governo”, ha detto da Napoli il capo politico del Movimento 5 Stelle. Insomma, Di Maio indossa nuovamente la sua veste istituzionale, mette da parte l’ascia di guerra rinunciando alla messa in stato d’accusa di Mattarella e chiama a raccolta gli alleati per un ultimo disperato tentativo.

Ore 09:50 – Cottarelli rientra alla Camera

Il presidente del Consiglio incaricato, Carlo Cottarelli, ha incontrato informalmente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Al termine del colloquio, Cottarelli è rientrato a palazzo Montecitorio e si è messo nuovamente al lavoro nella Sala Busti.

Governo, Cottarelli traballa e di Maio rilancia l’esecutivo: c’è anche FdI

E a rinforzare questa idea è arrivato nella sera di martedì anche l’appoggio di Fratelli d’Italia: “Una maggioranza in Parlamento c’è, ed è formata da M5S e Lega. Era pronta a fare un governo e aveva stipulato un contratto di governo – ha scritto Giorgia Meloni su Facebook -. Noi siamo stati critici però arrivati a questo punto siamo anche disponibili a rafforzare quella maggioranza con FdI, perché crediamo che bisogna fare tutto quello che c’è da fare in questo momento per tirare fuori l’Italia dalla situazione di caos nella quale rischia di gettarsi. Presidente, ci rifletta perché non avremo molto altro tempo”.

La crisi italiana nell’agenda del G7 finanziario e del Tesoro Usa

Intanto l’Italia e la volatilità sui mercati emergenti finiscono nell’agenda del G7 finanziario a Whistler in Canada. Lo afferma un funzionario del Tesoro americano, sottolineando inoltre come gli Usa ritengano che sia meglio per l’Italia e gli altri Paesi dell’area euro risolvere i loro problemi senza grandi cambiamenti all’intero di Eurolandia. Martedì lo spread tra Btp e Bund è salito oltre quota 300 punti base, mentre Piazza Affari ha continuato a bruciare miliardi.

“Certamente è qualcosa che stiamo guardando. Stiamo tenendo d’occhio molto da vicino la situazione“, ha fatto eco alle parole del Tesoro la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. “Non c’è una politica specifica dell’amministrazione su questo fronte, ma continueremo a monitorare che cosa sta accadendo lì”, ha detto la Sanders rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva se Trump pensi che l’Italia debba stare nell’Eurozona.

“Come abbiamo già detto molte volte, vogliamo concentrarci sulla stabilità a lungo termine dell’economia e continueremo a farlo. E terremo d’occhio cosa sta succedendo in Europa”, ha aggiunto. “L’incertezza dell’Italia spinge l’euro sulla ribalta, l’ultimo posto che l’Europa vuole” e “L’Italia scatena il timore globale di una nuova crisi dell’euro“, sono poi i titoli di apertura della versione online rispettivamente del New York Times e del Wall Street Journal.

Bloccando la formazione del governo da parte di “due partiti populisti” nella convinzione che un membro cruciale della loro proposta di esecutivo avesse intenzione di far uscire l’Italia dall’euro, il presidente Mattarella “potrebbe aver gettato le basi per nuove elezioni, elezioni che equivalgono ad un referendum sull’euro“, scrive il Nyt. “Per l’Unione europea, un’altra elezione italiana sarebbe un brutto momento”, aggiunge il quotidiano, ricordando la debolezza di Angela Merkel e il rischio di nuove elezioni anche in Spagna.

“Per quanto improbabile possa essere un ritiro italiano dall’eurozona, la mera prospettiva è più pericolosa per il futuro della Ue che il bailout della Grecia, del voto britannico per lasciare il blocco (europeo, ndr) o le controversie sul ruolo della legge con Ungheria e Polonia”, prosegue il Nyt, ricordando che l’Italia è un membro fondatore della Ue e dell’euro e la quarta più grande economia del blocco, e la psicologia conta”.