I Blues forti sul Pipita: con l'arrivo di Sarri al Chelsea possibile lo scambio con Morata

L’acquisto più costoso della storia della Juventus potrebbe essere ceduto durante questa finestra di mercato: si tratta del Pipita Gonzalo Higuain, comprato a suon di milioni (90 per l’esattezza, nell’estate 2016 dal Napoli) e adesso possibile pedina di scambio per la Vecchia Signora.

Sarà addio?

Il giocatore è valutato dalla società bianconera circa 60 milioni di euro, ma la dirigenza, nella figura dell’ad Beppe Marotta, è stata però piuttosto chiara sul tema Pipita: “Non prenderemo in considerazione eventuali offerte per Higuain”. Frase-tipo questa di Marotta, non nuova alle orecchie del popolo bianconero: come è già accaduto in passato per altri ex juventini (Vidal, Bonucci, e Pogba su tutti) un’offerta importante, congrua o superiore al valore del calciatore, potrebbe far vacillare le intenzioni della dirigenza bianconera e quindi portarla a cedere Gonzalo Higuain al miglior offerente.

Destinazioni

Due, ad oggi, le possibili mete dell’attaccante argentino: Psg e Chelsea. È chiaro, il calciomercato è ancora nella sua fase embrionale e i risvolti clamorosi sono dietro l’angolo, ma il Chelsea di Roman Abramovic (più del Psg) sembra fare sul serio con Higuain, con i Blues intenzionati a fare shopping in serie A, portando in Premier sia l’ex attaccante del Napoli (il Pipita, appunto) che l’ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri.

In uscita, invece, c’è Alvaro Morata per il club londinese: lo spagnolo ex Juve, infatti, gradirebbe volentieri ritornare a Torino sponda bianconera. Higuain e Morata dunque, dentro un possibile scambio fra Juventus e Chelsea: per un rovente asse di mercato 2018 targato ‘Torino-Londra’.