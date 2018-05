Ieri, nel corso dell’assemblea regionale c’è stato il passaggio di testimone con Barbara Cittadini, eletta sabato scorso presidente nazionale dell’Associazione italiana ospedalità privata

Marco Ferlazzo

Marco Ferlazzo è nuovo presidente di Aiop Sicilia. Imprenditore messinese, è titolare dell’Istituto Clinico Polispecialistico COT. Ieri, nel corso dell’assemblea regionale c’è stato il passaggio di testimone con Barbara Cittadini, eletta sabato scorso presidente nazionale dell’Associazione italiana ospedalità privata. Il dottore Ferlazzo è stato eletto insieme al vicepresidente, Francesco Crimaldi, titolare della Sogesa Santa Barbara di Gela, al consigliere nazionale Domenico Musumeci,rappresentante dello Iom di Catania e al consigliere regionale Aldo Panci, della Maria Eleonora Hospital di Palermo.

Chi è Marco Ferlazzo

Marco Ferlazzo, presidente e amministratore delegato dell’Istituto Clinico Polispecialistico COT di Messina, è componente del Cda dell’Università Campus Biomedico di Roma. Chirurgo ortopedico, sposato e padre di quattro figli, ha sempre ricoperto cariche dirigenziali all’interno dell’Aiop.

“La sanità privata siciliana in questi anni è stata impegnata in un percorso di qualità per andare incontro con efficienza e tempestività alla domanda di Salute dei cittadini – afferma Marco Ferlazzo – e l’Aiop, in particolare, sotto la presidenza di Barbara Cittadini, ha portato avanti un progetto di efficientamento dell’intero sistema che ha consentito alla rete degli ospedali privati di dimostrare nel territorio la qualità assistenziale che esprime . Con questo spirito e sul solco tracciato da Barbara Cittadini, raccolgo l’incarico di presidente regionale dell’Aiop, nella consapevolezza delle nuove sfide che ci attendono. Per le scelte di politica sanitaria, nella prospettiva di un miglioramento complessivo del sistema e dell’offerta sanitaria, puntiamo a essere interlocutori credibili e autorevoli, capaci di proporre soluzioni concrete nell’interesse dei pazienti dell’Isola”. Tra i principali temi da affrontare , l’implementazione della rete ospedaliera già tracciata, la riduzione del saldo negativo della mobilità sanitaria e delle liste d’attesa, l’adeguata copertura finanziaria dei farmaci oncologici nell’interesse dei pazienti.

Barbara Cittadini afferma: “Sono molto soddisfatta dell’elezione del presidente Ferlazzo e della sua squadra. Sono eccellenti imprenditori e dirigenti associativi, che hanno maturato grande competenza e che sapranno tutelare gli interessi legittimi e diffusi di tutti gli associati. Sono certa che daranno un importante contributo per l’ulteriore efficientamento di un Ssr, che possa garantire risposte di qualità alla domanda di salute dei siciliani. Guidare il comparto richiede impegno, abnegazione e spirito di servizio. Loro sono certamente le persone giuste per affrontare i grandi temi con i quali ci dovremo confrontare nel prossimo futuro. E lo faremo con piena e totale sinergia tra l’Aiop nazionale e quella regionale. A tutti auguro buon lavoro”.