Soldi e cibo. Questa la merce di scambio per i politici corrotti in cambio di voti ma in Perù hanno sperimentato altro. Betsy Cortegana, candidata sindaco al distretto di Chorrillos, ha pensato bene di sfruttare il fatto che la nazionale del Perù abbia ottenuto la qualificazione ai prossimi mondiali in Russia (che non avveniva dal 1982), promettendo album e figurine Panini in cambio di voti. Un’iniziativa che ha scatenato migliaia di persone, che hanno preso d’assalto i negozi esaurendo in pochi giorni tutte le scorte.

Album e figurine Panini in cambio di voti