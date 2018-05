A finire ai domiciliari il titolare della struttura, la moglie e cinque operatrici socio sanitarie

Maltrattamenti e insulti pesanti ai danni di un’anziana ospite in una struttura ricettiva di Roccagorga, in provincia di Latina. La vittima, ingabbiata in un letto circondato di sbarre, veniva schiaffeggiata, strattonata e schernita di continuo.

L’attività investigativa, condotta dal Nas Carabinieri di Latina ha portato all’emissione di 7 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e un decreto di sequestro preventivo dell’ospizio degli orrori.

Accusati di maltrattamento e sequestro di persona

A finire ai domiciliari il titolare della struttura, la moglie e 5 operatrici socio sanitarie, i quali, sono accusati di maltrattamenti e sequestro di persona perpetrati ai danni dell’anziana.