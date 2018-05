Kristyna Pliskova non ha gradito il completo sfoggiato dall'avversaria: "Non so se rispetta le regole WTA"

Serena Williams non passa mai inosservata, figuriamoci se può farlo presentandosi al Roland Garros con un total body aderente da supereroina, da lei stessa paragonato a una tuta da donna gatto o, per restare in aderenza con il tema Marvel, da imitatrice dei costumi di Wakanda visti in Black Panther e Avengers: Infinity War. Una soluzione nuova e originale, che è stata battezzata con un successo nella partita con Kristyna Pliskova.

La ceca, però, a quanto pare non ha gradito particolarmente il look della Williams, mettendo in dubbio il rispetto delle regole previste per l’abbigliamento in campo dal circuito WTA. Una polemica che, in caso di ulteriori vittorie di Serena, potrebbe protrarsi per le prossime due settimane.

Many people seemed to like Serena’s outfit today. Kristyna Pliskova was not one of them: “It didn’t work. I was wondering if it was even within the rules. I don’t even know what it was. Like, neoprene?… But she’s supposed to follow the rules… Otherwise, let her play naked.” — Fog Mountain (@fogmount) 29 maggio 2018

“Non ha funzionato, mi chiedevo se fosse rispettoso delle regole. Non so neanche cosa fosse, neoprene o qualcosa del genere? Ma deve rispettare le regole, altrimenti fatela direttamente giocare nuda” il commento della Pliskova, che poi ha ridimensionato il caso con delle altre dichiarazioni di apprezzamento all’outfit di Serena.

In realtà, non ci sono limitazioni a livello di regolamento WTA sulla possibilità di indossare vestiti lunghi anche in condizioni climatiche favorevoli, ma la questione relativa al materiale sintetico potrebbe destare qualche ulteriore lamentela.