L’oggetto è disponibile solo per un periodo limitato

Per le appassionate di Sailor Moon c’è una novità da non lasciarsi sfuggire. Sul sito Premium Bandai è possibile acquistare un’identita replica dell’anello di fidanzamento che Marzio, ovvero Milord, regala a Bunny, ovvero Sailor Moon.

L’articolo è in vendita online per festeggiare i 25 anni dalla prima messa in onda del cartone degli anni ’90, tratto da un manga giapponese celebre in tutto il mondo.

In lingua originale il personaggio maschile si chiama Mamoru (e il suo alter ego Tuxedo Kamen), mentre Bunny è Usagi: sono i loro nomi giapponesi a essere incisi sulle due versioni dell’anello, una di platino, più costosa ovviamente, e uno in argento più accessibile. Il design è identito a quello del cartone.

L’oggetto è disponibile solo per un periodo limitato perché dal primo luglio in poi non sarà più in vendita. Gli appassionati dovranno sbrigarsi!