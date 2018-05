Il giudice Maria Carmela Giannazzo ha seguito anche l'indagine su Silvana Saguto. La decisione è stata presa dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

È stata assegnata la scorta a Maria Carmela Giannazzo, gip del tribunale di Caltanissetta. Il giudice Giannazzo ha firmato l’arresto di Antonello Montante e ha seguito l’indagine su Silvana Saguto. La decisione è stata presa dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Scorta per il gip che ha firmato l’arresto di Montante

Il Comitato si è riunito nei giorni scorsi e, alla luce delle ultime operazioni giudiziarie portate a termine a Caltanissetta, ha preso la decisione di assegnare la scorta a Maria Carmela Giannazzo. Il gip ha firmato le misure di custodia cautelare dell’inchiesta “Double face”, che ha portato all’arresto di Antonello Montante, ex numero uno di Confindustria Sicilia, di altri 5 arresti e circa una trentina di indagati.

Il giudice Giannazzo ha firmato anche i documenti per le indagini su Silvana Saguto, ex presidente della sezione Misure di prevenzione di Palermo, accusata nei mesi scorsi di aver organizzato un sistema per la gestione illecita di beni confiscati alla mafia.