Chi chiamare in caso di abbandono di un cane sul balcone. Il servizio di AIDAA

In estate ancora più che di inverno si rende urgente la problematica relativa ai cani abbandonati sul balcone. Temperature elevate, piccoli spazi e precarie condizioni igieniche fanno del balcone il peggiore degli ambienti per il quattro zampe. AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambienti) ha diffuso un vademecum per sapere agire, anche dal punto di vista penale, nel caso in cui ci si accorgesse che un cane è abbandonato sul balcone..

IL BALCONE ADATTO AL CANE

Non tutti posseggono una casa che abbia adeguati spazi per un cane e in molti ricorrono alla sistemazione in balcone che deve avere determinate caratteristiche. Secondo AIDAA “il balcone adatto al cane deve avere innanzitutto una zona d’ombra e lasciare al cane la possibilità di uscire ed entrare nell’appartamento, quindi sono di fatto sinonimo di maltrattamento i balconi con le imposte chiuse in modo da lasciare fuori il cane”.

Il balcone inoltre deve avere una metratura di almeno 7 metri quadrati e devono essere lasciati a disposizione del cane le ciotole di acqua fresca e di cibo in una zona protetta. “Ovviamente – avvertono – non si deve lasciare il cane in mezzo ai propri escrementi”.

CASI DI ABBANDONO: COSA FARE?

Il cane per esempio non deve stare per più di 24 ore di seguito in un balcone. In caso di sole il tempo di permanenza si deve ridurre a 4 ore. Nel caso quindi si capisse che il cane è in stato di abbandono si deve immediatamente chiedere al padrone, se è il caso anche in maniera decisa, di metterlo in sicurezza.

Se invece non si riuscisse a rintracciare il padrone “si deve chiamare subito i carabinieri, la polizia o i vigili urbani o le guardie ecozoofile in modo che possano intervenire per metterlo in sicurezza, allo stesso tempo – aggiungono -occorre avvertire o il veterinario ASL o un veterinario di zona che interverrà a sua volta presso le forze dell’ordine per chiedere di mettere in sicurezza il cane, oppure chiamare le associazioni protezionistiche di zona”.

ATTENZIONE ALL’ABBAIARE COSTANTE

Se notate che un cane su un balcone abbaia per molto tempo probabilmente si tratta di un segnale da non sottovalutare. Oltre a provare fastidio per il passaggio di persone, potrebbe essere in pericolo quindi è bene stare attenti ad eventuali indizi.

TELEFONO AMICO AIDAA

Dal primo luglio al 20 settembre sarà attivo il telefono amico AIDAA al quale sarà possibile rivolgersi in caso di dubbi. L’AIDAA fornirà solo informazioni sulle modalità di intervento.

Foto da Twitter