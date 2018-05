Solo narrazione, nessuna volontà di rendere questa adesione attraente, dice il regista

Arriva su Focus, il nuovo canale del digitate terreste al tasto 35, “The State“, la miniserie in quattro episodi in onda da questa sera, 30 maggio 2018, alle 22:00 davvero particolare.

I protagonisti sono quattro giovani cresciuti in Inghilterra e che decidono di trasferirsi in Siria per aderire all’Isis. Avvenuta la radicalizzazione online, i quattro cominciano il loro viaggio per contribuite alla guerra del Califfato.

Il regista dello show, Peter Kosminsky, ha specificato che l’obiettivo della serie è quello di indagare sulle motivazioni che spingono uomini e donne ad arruolarsi nell’Isis, rischiando anche la loro vita. Solo narrazione, nessuna volontà di rendere questa adesione attraente.

Focus manda in onda The State all’interno del ciclo “The State-Lo Stato del terrore”, che include altri documentari come “Iraq after Isis” (questa sera alle 21:15), “Girls Guns and Isis”(il 6 giugno alle 21:15), “Children of Isis” (il 13 giugno alle 21:15), “Confessioni di un disertore” (il 20 giugno alle 21:15), “Children on the Frontline” (il 27 giugno alle 21:15), “Face to Face with Isis” (il 27 giugno alle 22:00) ed “Among the believers” (il 4 luglio alle 21:15).