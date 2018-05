Alitalia cambia nuovamente le divise. Ecco i primi bozzetti

Le nuove divise del personale Alitalia porteranno la firma di Alberta Ferretti. La nuova collezione verrà ufficialmente presentata il 15 giugno in occasione della sfilata doppia sfilata Resort 2019 e Limited Edition a Palazzo Reale, a Milano. In compenso dalla compagnia sono stati diffusi alcuni bozzetti che anticipano cosa vedremo a breve. “Questo è un progetto unico ed emozionante che ho preso a cuore sin dal primo momento. Sono felice di presentarlo durante la Settimana della Moda di Milano”, ha dichiarato la stilista.

Come saranno le nuove divise Alitalia

Tailleur morbidi blu scuro con dettagli su cinta, polsini, foulard e cravatta che riprendono i colori della compagnia aerea di bandiera. Un ritorno a un’allure basic che si allontana dai modelli disegnati soltanto due anni fa da Ettore Bilotta che dopo il lancio destarono molte polemiche. Le divise di Bilotta, come omaggio alla bandiera italiana, prevedevano un tailleur rosso con calze verdi per il personale di bordo e verde con calze rosse per il personale di terra, scelta spiegata come un ritorno agli anni ’50.

I sindacati e il personale però avevano lamentato fastidi e disagio nel portare tutti i giorni una divisa che non solo portava molto calore ma che era stata realizzata con materiale non ignifugo. Da qui la decisione della compagnia di rinnovare nuovamente l’abbigliamento del proprio personale in un momento tra l’altro non proprio felice.

Immagini da Twitter