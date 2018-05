La diciassettesima edizione sta per volgere al termine

Sono anni ormai che Maria De Filippi ritiene (e dice pubblicamente) che la migliore collocazione per il serale di Amici non sia il sabato, ma nessuno l’ha mai accontentata. Almeno finora. La fase conclusiva del talent è sempre stata il sabato sera ma da qualche settimana, per una contingenza con la finale di Champions League, è stata spostata alla domenica.

Ma la diciassettesima edizione di Amici sta per volgere al termine. Dopo l’appuntamento di domenica 27 maggio, infatti, il 3 giugno sarà la volta della semifinale, mentre il 10 andrà in onda, sempre in diretta come è stato anche per le altre puntate, la finale che decreterà il vincitore assoluto di questa edizione.

Che questo cambiamento sia il primo passo per una collocazione diversa del talent di Maria De Filippi?