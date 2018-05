Il provvedimento è stato approvato dal parlamento con 75 voti a favore e 30 contrari. La norma entrerà in vigore il prossimo 1° agosto

‘Divieto di burqa‘ (o ‘Burqa Ban’) è la nuova legge varata in Danimarca per dire stop all’uso di burqa e niqab nei luoghi pubblici. Il provvedimento è stato infatti approvato dal parlamento danese con 75 voti a favore e 30 contrari. La norma entrerà in vigore il prossimo 1° agosto.

Prima della Danimarca, altri Paesi europei come Francia, Belgio e Austria avevano posto il divieto di indossare veli che coprono indumenti che coprono il viso.

Le restrizioni del ‘Burqa Ban’

Altri indumenti vietati dal cosiddetto ‘Burqa Ban‘ sono passamontagna, maschere da sci e barbe vinte. Altresì sono consentite le sciarpe, considerate abbigliamento invernale, maschere protettive e maschere e costumi da indossare nel periodo di carnevale.

Chi violerà la legge, verrà punito con un’ammenda di 1000 corone, equivalente a circa 135 euro. La continua infrazione della legge comporterà sanzioni più dure, fino ad arrivare a 10.000 corone (oltre 1300 euro).