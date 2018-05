A partire dal 2019, l'astronauta Luca Parmitano sarà il primo italiano a ricoprire l'incarico di comandante della Stazione spaziale internazionale

A partire dal 2019, l’astronauta Luca Parmitano sarà il primo italiano a ricoprire l’incarico di comandante della Stazione spaziale internazionale. Lo ha annunciato l’Agenzia spaziale europea (Esa).

Si tratta di un nuovo traguardo per Parmitano: è stato proprio lui il primo italiano ad aver effettuato una passeggiata nello spazio ed è rimasto in orbita per 166 giorni.

“Sono onorato che abbiano scelto me per questo ruolo – ha detto l’astronauta – e allo stesso tempo affronto con umiltà questo compito”. “Essere il comandante delle persone più preparate e abili sul pianeta e fuori da esso – ha continuato Parmitano – può essere ‘scoraggiante’, ma mi vedo come un facilitatore; il mio obiettivo sarà quello di mettere tutti nella condizione di lavorare al meglio delle proprie capacità. In definitiva, però, sarò il responsabile della sicurezza dell’equipaggio e della stazione e lavorerò per il successo generale della missione. Ho lavorato con grandi comandanti e colleghi che mi hanno insegnato tanto, farò del mio meglio per seguire l’esempio di chi mi ha preceduto”.