È ancora stallo, ufficialmente, per quanto riguarda la nascita del nuovo governo ma qualcosa si sta muovendo. Al termine della giornata convulsa di ieri sembra che si possa trovare un’intesa politica.

Mattarella, Di Maio e Salvini: intesa vicina?

Mattarella prende tempo e Cottarelli fa la spola tra Quirinale e Camera senza svelare se accetta o meno la nomina a premier. Di Maio, abbandona l’ascia dell’impeachment e si fa più democratico. Sae al Colle e propone una soluzione: governo gialloverde con Conte premier e Savona sì ministro ma non all’Economia. Un passo di lato che il Quirinale starebbe valutando positivamente. Altro passo di lato perchè se è vero che l’economista non sarebbe a capo del Tesoro rimarrebbe tra i ministri. E poi Salvini che prima, annuncia di volere Savona a tutti i costi all’Economia, e in tarda serata smussa i toni: parlerà con il diretto interessato. Terzo passo di lato.

Giornata importante

Saggezza? Opportunismo? Bene per l’Italia e gli italiani? La si chiami come si vuole, l’importante è che le trattative e le riflessioni non durino ancora per molti e questo per il bene degli italiani. Oggi altra giornata importante con incontri informali e attese.