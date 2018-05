Il regista della Nazionale è pronto a passare alla corte di Pep Guardiola: intesa a un passo

Dopo quattro anni e mezzo all’ombra del Vesuvio, sembra ormai a essersi chiusa l’avventura di Jorginho al Napoli. Il regista italobrasiliano, messo al centro del progetto tecnico del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini, è infatti pronto a trasferirsi al Manchester City, dove Pep Guardiola, perso il derby di mercato con lo United per Fred, vuole renderlo il prestito del suo centrocampo, facendone l’erede di Fernandinho.

Jorginho ha già da tempo raggiunto l’accordo con la società britannica, mentre restano da limare gli ultimi dettagli tra i due club, visto che la richiesta del Napoli supera i 50 milioni, mentre l’offerta si ferma a 46. Insomma, differenze ampiamente colmabili, specialmente da parte di una dirigenza come quella del City, che non ha mai lesinato milioni per regalare gli oggetti del desiderio ai loro allenatori in sede di calciomercato. Basti pensare, per avere un’idea, agli 85 milioni di euro che verranno versati nelle tasche del Leicester City per acquistare Riyad Mahrez.