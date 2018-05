L'MVP delle finali del 2015 verrà rivalutato in vista di gara-2, in programma nella notte tra domenica e lunedì

Le Finals NBA iniziano in salita per i grandi favoriti della vigilia, i Golden State Warriors. Andre Iguodala, infatti, non ha recuperato dal problema che lo ha tenuto fuori nella seconda parte delle finali della Western Conference, e sarà costretto a saltare la gara-1 della serie finale contro i Cleveland Cavaliers, in scena stanotte alla Oracle Arena di Oakland.

Injury report for tomorrow night’s Game 1 of the NBA Finals: Andre Iguodala (left lateral leg contusion/bone bruise) is out. — Warriors PR (@WarriorsPR) 30 maggio 2018



Qualche speranza in più, secondo lo staff dei Warriors, di vederlo nella gara-2 in programma nella notte tra domenica e lunedì, anche se solo nei prossimi giorni sarà effettuata una valutazione più precisa sulle sue condizioni, per un infortunio alla gamba sinistra che rischia di riequilibrare le sorti di una finale altrimenti già scritta.

Iguodala, nelle ultime serie contro i Cleveland Cavaliers, è stato fondamentale per il suo ruolo in marcatura su LeBron James, essendo uno dei pochi difensori nella Lega in grado di limitare lo strapotere fisico, prima ancora che tecnico, di King James. Un contributo che, nel 2015, è valso all’ex dei Sixers il titolo di MVP delle Finals, di solito riservato ai top scorer e, comunque, a giocatori ben più appariscenti di lui.