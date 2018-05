Il difensore centrale ha firmato un contratto triennale con il club giallorosso, con opzione per un'altra stagione

Secondo colpo per la nuova Roma, sulla quale Monchi si è messo al lavoro presto, per regalare a Eusebio Di Francesco una rosa già pronta per l’inizio del ritiro precampionato. Il club giallorosso ha ufficializzato l’acquisto, ampiamente annunciato nei giorni scorsi, di Ivan Marcano, difensore centrale spagnolo in arrivo a parametro zero dal Porto.



“Il Club rende noto di aver raggiunto con il difensore un accordo per le prossime tre stagioni sportive, con rinnovo automatico, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per un’ulteriore stagione” si legge sul sito ufficiale della Roma, che aggiunge l’ex Olympiacos ad Ante Coric nella lista dei nuovi arrivi.

Contratto fino al 2021 con opzione per il prolungamento, dunque, per Marcano, che costituirà un’alternativa d’esperienza alla coppia centrale costituita da Manolas e Fazio. Per un profilo completo del difensore spagnolo, clicca qui.