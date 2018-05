Confermata la seconda stagione della prima serie originale danese di Netflix

La pioggia ricomincerà a funestare la Scandinavia. Tornerà infatti su Netflix “The Rain” la prima serie originale danese. Confermata infatti la seconda stagione di un fenomeno che ha conquistato il pubblico di Stati Uniti, Inghilterra, Germania e, ovviamente, Danimarca.

“Sono entusiasta perché riuniremo il cast di talento e i geniali creatori di The Rain per una seconda stagione”, ha dichiarato la vice presidente dei contenuti originali internazionali di Netflix Kelly Luegenbiehl in un comunicato. “La serie parla principalmente di umanità e, grazie ai temi universali che affronta, ogni spettatore vi si identifica facilmente. Il successo mondiale della prima stagione è un’ulteriore conferma: storie forti come questa oltrepassano i confini nazionali”.

“Siamo grati – ha aggiunto Jannik Tai Mosholt, scrittore e co-creatore di “The Rain” – per il successo della serie e per l’incredibile risposta da parte del pubblico. Non potremmo essere più felici di avere la possibilità di realizzare una seconda stagione. Abbiamo ancora molte storie da raccontare sui nostri personaggi e tanti elementi da esplorare nell’universo narrativo della serie, non vediamo l’ora che tutti possano vederla”.

The rain 2: trama, cast, riprese

La serie racconta di un futuro distopico in cui la popolazione scandinava viene sterminata da un virus letale portato dalla pioggia. Sei anni dopo l’inizio della strage due fratelli, Simone e Rasmus, decidono di uscire dal proprio bunker per rientrare in una realtà dove umanità e civiltà hanno lasciato lasciato per sempre le terre scandinave.

Nel cast ancora una volta Alba August, Mikkel Boe F›lsgaard (Royal Affair, Il Testamento), Lucas Lynggaard T›nnesen, Lars Simonsen (The Bridge, Brotherhood), Iben Hjejle, Angela Bundalovic, Sonny Lindberg (Il Testamento, Anti), Jessica Dinnage (The Guilty – Il Colpevole, The Man), Lukas L›kken (One-Two-Three Now!) e Johannes Kuhnke.

Le riprese della seconda stagione di “The Rain” inizieranno alla fine di quest’anno e verrà distribuito sulla piattaforma di Netflix in contemporanea in tutto il mondo nel 2019.