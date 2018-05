'Maverick' sarà diretto da Joseph Kosinski e ambientato nell'epoca attuale e arriverà in sala a giugno del 2019

Sono iniziate ufficialmente le riprese di ‘Top Gun: Maverick’. Lo annuncia Tom Cruise su Twitter: “#Day1” si legge infatti nel tweet, che mostra anche una foto del film del 1986 in cui si scorge l’attore in uniforme che fissa il caccia F-14A Tomca e la scritta sovrapposta ‘Feel the Need’.

Le riprese sono iniziate in leggero anticipo

‘Maverick’ sarà diretto da Joseph Kosinski e ambientato nell’epoca attuale. Seguirà le vicende dei piloti di caccia alle prese con la tecnologia dei droni che rende surreale il loro modo di volare. Cruise rivestirà per la seconda volta i panni di Pete ‘Maverick’ Mitchell. Il film arriverà in sala a giugno del 2019.