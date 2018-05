Due amici, appassionati di arti circensi, volevano provare alcuni esercizi imparati in una scuola di circo che frequentavano e riprendere la scena con il cellulare ma uno di loro è precipitato nel torrente ingrossato dal maltempo

Un ragazzo di vent’anni è morto mentre cercava di saltare una cascata che stava filmando con un amico. I due si trovavano nella bassa Val di Susa, quando uno di loro è precipitato nel torrente ingrossato dal maltempo e ha perso la vita. Il corpo del ragazzo è stato recuperato dai vigili del fuoco, l’amico, sotto choc, è stato portato all’ospedale di Rivoli. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Val di Susa, tenta di saltare la cascata ma cade e muore

Secondo le prime ricostruzioni, i due amici, appassionati di arti circensi, volevano provare alcuni esercizi imparati in una scuola di circo che frequentavano e riprendere la scena con il cellulare. Durante la ripresa del video, però, qualcosa è andato storto: il salto non è riuscito e i due giovani sono precipitati nel torrente gelido. Il ragazzo sopravvissuto ha dato subito l’allarme, non appena è riuscito a trascinarsi fuori dall’acqua, ma all’arrivo dei soccorsi, per l’amico non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti immediatamente il Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte con le squadre di Bussoleno da terra e un’eliambulanza. Il sopravvissuto è stato trasportato in ospedale in elicottero ed è stato ricoverato per ipotermia.

La località Goja del Pisad, ad Almese in provincia di Torino, in cui è avvenuta la tragedia, è una zona molto frequentata, soprattutto nel periodo estivo, da coloro che cercano refrigerio nell’aria di mezza montagna. È la località in cui il torrente Messa forma un laghetto di circa trenta metri di diametro, dopo un salto tra le rocce.