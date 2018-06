Secondo test per la nuova Nazionale di Mancini contro i transalpini, che preparano il Mondiale di Russia 2018

Dopo l’assaggio avuto con l’Arabia Saudita, primo test importante per la nuova Nazionale di Mancini. All’Allianz Riviera di Nizza, l’Italia del Mancio affronta la Francia, impegnata nella preparazione ai Mondiali di Russia 2018. Un’amichevole che potrà offrire indicazioni interessanti su quelle che sono le condizioni della squadra azzurra, premesso che, in ogni caso, andrà in campo una versione molto giovane rispetto a quella che disputerà la Nations League e la qualificazione a Euro 2020, considerando i rientri dei vari Immobile, Chiellini e, con ogni probabilità, De Rossi.

Queste le formazioni ufficiali del match, con Deschamps che testa i suoi con lo schieramento tipo in vista della campagna russa: Griezmann è la punta atipica, con a supporto i giovani e velocissimi Mbappé e Dembelé. Conferme per il 4-3-3 dell’Italia, con Jorginho in cabina di regia e le novità Berardi e Chiesa ai fianchi della prima punta Balotelli, che a Nizza ha giocato nelle ultime due stagioni.

Le formazioni ufficiali

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Rami, Umtiti, Hernandez; Tolisso, Kantè, Pogba; Mbappé, Griezmann, Dembélé.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Bonucci, Caldara, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Mandragora; Berardi, Balotelli, Chiesa. CT: Mancini.