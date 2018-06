Il portiere bianconero, dopo aver sciolto i nodi relativi ai provvedimenti che arriveranno oggi, potrebbe dunque firmare con il Psg un biennale a 8 milioni

Buffon parata Juventus

Buffon aspetta l’Uefa: doveva arrivare ieri il pronunciamento del massimo organo amministrativo del calcio europeo in merito alle parole ed ai fatti accaduti a Madrid nella notte dell’11 aprile scorso. Una notte amara per la Juve, amara per Buffon, perché, a distanza di mesi, fa ancora male alla Signora ripensare ad un’eliminazione così ingiusta dalla Champions League: una notte che, ancora, rischia di portare con sé strascichi pesanti per l’unico espulso di quella partita, Gigi Buffon appunto.

L’attesa

Il Psg aspetta di conoscere le sanzioni che la Uefa emetterà nei confronti di Buffon: il portiere bianconero, ad un passo dal trasferimento alla corte parigina, dopo aver sciolto i nodi relativi ai provvedimenti che arriveranno oggi, potrebbe dunque firmare con il Psg un biennale a 8 milioni. Una firma che, però, potrà essere nero su bianco solo dopo il 9 giugno.

Problemi di Fair Play

Anche il Psg è però invischiato in problematiche Uefa: i parigini rischiano, come è già noto, sanzioni inerenti alle dinamiche del Fair Play Finanziario. Per il 9 giugno è previsto il pronunciamento da parte dell’Uefa: il Psg rischia una multa (il che non dovrebbe essere un problema per le casse dei francesi) o addirittura il blocco del mercato. In questo caso, per il Psg, sfumerebbe il sogno Buffon, che può dunque concretizzarsi solo dopo quest’ennesimo ‘Ok’ da Nyon.