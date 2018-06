Il gip di Catania ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 60enne che si trovava già agli arresti domiciliari per abusi sessuali sulla figlia. Secondo le accuse, però, sarebbe coinvolto anche il figlio

Un’altra torbida vicenda di violenza sessuale in Sicilia. Questa volta, però, non siamo nel Palermitano, come nei recenti scandali di Termini Imerese. Lo scenario dell’arresto è Catania e l’uomo arrestato è un 60enne che, dal 2007 al 2011, avrebbe abusato sessualmente del figlio. L’accusa è di violenza sessuale aggravata e reiterata. Ad emettere l’ordinanza di custodia cautelare è stato il Gip di Catania.

Le segnalazioni dei servizi sociali e il degrado della famiglia

L’uomo si trovava già agli arresti domiciliari, quando è stato portato in carcere. Era detenuto in casa per gli stessi reati, commessi però nei confronti della figlia. Un abitudinario, per così dire. A rendere possibile un riscatto per i due giovani è stata la segnalazione effettuata dal servizio sociale del Comune di residenza dei minorenni. Ad allarmare i servizi sociali, lo stato di pericoloso degrado della famiglia. Il figlio, infatti, a causa dei continui e gravi abusi subiti, manifestava problematiche comportamentali. Si trova tuttora in cura presso una comunità terapeutica.