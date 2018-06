Ammonta a quasi 300 milioni euro il conto presentato dalla Guardia di Finanza a Facebook, il colosso dei social media accusato di non aver dichiarato in Italia parte dei redditi generati dalla vendita degli spazi pubblicitari. E adesso la creatura di Mark Zuckerberg potrebbe dover sborsare per sanzioni e tasse circa 100 milioni di euro, salendo quindi a quota 800 milioni.