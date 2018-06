Ancora una volta sarà Balotelli l'uomo copertina del match: Supermario scenderà in campo nello stadio che lo ha visto in grande spolvero nell'ultimo biennio

L’Italia di Roberto Mancini è pronta a scendere nuovamente in campo: a distanza di pochi giorni, dopo l’amichevole vinta contro l’Arabia Saudita, gli azzurri saranno impegnati (questa sera ore 21.00) all’Allianz Riviera di Nizza, in una match prestigioso contro i padroni di casa francesi.

Nel segno di Mario

Ancora una volta sarà Balotelli l’uomo copertina del match: Supermario scenderà in campo nello stadio che lo ha visto in grande spolvero nell’ultimo biennio, dimostrando a tutti che la cresta del numero 9 italiano non si è affatto abbassata. Mario pian piano sta diventando sempre più il leader di questa nuova Nazionale targata Mancini; lo stesso tecnico jesino, nella conferenza di ieri alla vigilia del match, ha detto: “Solo chi cade in basso può risorgere“, caricando gli azzurri in vista del match di questa sera contro la Francia, una delle pretendenti alla vittoria del prossimo Mondiale.

Strade congiunte

L’Italia è già caduta, forse, nel baratro più profondo della sua storia (l’eliminazione da Russia 2018); anche Mario, un po’ come la sua Nazionale, ha vissuto dei momenti difficili nella sua carriera, ma adesso entrambe le strade sembrano essersi incrociate per ritornare, insieme, a viaggiare sui binari del successo.